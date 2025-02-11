كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4640 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3480 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2707 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1933 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 144321 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.50% إلى نحو 2903.9 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.