"صيني وخيامية وصاج".. أسعار فوانيس رمضان بمنطقة "تحت الربع " هذا العام(صور)

زيادة حتى 30%.. أسعار ياميش رمضان بشارع باب البحر هذا العام

كتبت- آية محمد:

داخل محلات الفوانيس والزينة الرمضانية بمنطقة "تحت الربع"، ظلت سناء محمود تبحث عن ما ترغب في شراءه لتزيين منزلها كما اعتادت كل عام استعدادًا لشهر رمضان، وذلك بفضل الأسعار المخفضة التي تشتهر بها هذه المنطقة، التي تعد من أشهر مناطق بيع الفوانيس في القاهرة.

مع ساعات الصباح الأولى، استيقظت سناء، المقيمة في منطقة السيدة زينب، للقدوم إلى "تحت الربع" لشراء الفوانيس والزينة الرمضانية لأطفالها، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

تقول سناء التي التقى بها بمصراوي بمنطقة تحت الربع، "هنا الأسعار حلوة وفي أشكال كتير بتناسب كل الأذواق".

ويقول يوسف نور، أحد تجار الفوانيس في منطقة تحت الربع إن الأسعار ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف نور، لمصراوي، أن بعض المنتجات زادت أسعارها، مثل الفوانيس المصنوعة من الاستانلس أو "الصاج"، بينما حافظت بعض الأشياء الأخرى على نفس الأسعار مثل الخيامية.

وأكد نور، على أن الإقبال هذا العام لا يزال محدودًا، إذ يزداد عادة في الأيام الأخيرة من شهر شعبان.

ويقول نور: "الإقبال السنة دي أقل من السنة الماضية لكن لسه الناس بتسأل".

وأضاف نور، أن أسعار الفوانيس تختلف حسب النوع، حيث تبدأ الأسعار من 300 جنيه وقد تصل إلى 600 جنيه، والفوانيس المصنوعة من الخيامية تتراوح أسعارها بين 100 و1000 جنيه حسب الخامة والشكل والحجم.

وتابع نور أن المباخر الاستانلس تبدأ أسعارها من 180 جنيهًا.

وأشار نور، إلى أن زيادة أسعار المواد الخام والتكلفة في تصنيع الفوانيس هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

وأمام إحدى المحلات وقفت ياسمين محمد، إحدى التجار في المنطقة، في انتظار قدوم الزبائن للشراء، تقول إن الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام المستخدمة في صناعة الفوانيس، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت ياسمين أن شراء الفوانيس هو تقليد متبع في شهر رمضان، وأن منطقة "تحت الربع" تظل واحدة من أبرز الوجهات لشراء الفوانيس بسبب الأسعار المناسبة مقارنة بالأماكن الأخرى.

وأضافت ياسمين، أن أسعار الفوانيس تتراوح بين 150 إلى 300 جنيه للفوانيس المستوردة من الصين، بينما تبدأ أسعار الفوانيس المحلية من 85 جنيهًا وقد تصل إلى 1300 جنيه، أما الفوانيس الخشبية فتتراوح أسعارها من 15 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا.

وفيما يخص الأنوار، تبدأ أسعار الأفرع من 45 جنيهًا للمتر وتصل إلى 200 جنيه، بينما تبدأ أسعار المفارش من 75 جنيهًا وحتى 250 جنيهًا.

ويقول إبراهيم عاطف، تاجر آخر، إن زيادة الأسعار جاءت نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأوضح أن نسبة الزيادة لم تكن كبيرة حيث أنها لا تتعدى ال 15%.

وأضاف عاطف، أن أسعار فوانيس الصاج، تتراوح بين 70 جنيهًا و2000 جنيه حسب الحجم.

وأوضح عاطف أن ارتفاع الإيجارات والعمالة هو سبب آخر من أسباب زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن معظم المبيعات تتم من خلال بيع الفوانيس للتجار الذين يأتون من مختلف المحافظات لبيعها في محلاتهم.