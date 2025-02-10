ترامب يعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم

كتبت- أمنية عاصم:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه سيفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 %على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية، وفقا لرويترز.

وقال ترامب، متحدثا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى مباراة السوبر بول في دوري كرة القدم الأميركية في نيو أورليانز ، إنه سيعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة على المعادن اليوم.

وأضاف أنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبًا، وستطبق على جميع الدول وتطابق معدلات التعريفات الجمركية التي تفرضها كل دولة.

واستكمل التقرير، حول خطة التعريفات الجمركية المتبادلة لترامب قال : "ببساطة شديدة، إذا فرضوا علينا رسومًا، فسوف نفرض عليهم رسومًا".

وتعتبر كندا والبرازيل والمكسيك أكبر مصادر واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، تليها كوريا الجنوبية وفيتنام، وفقاً لبيانات الحكومة ومعهد الحديد والصلب الأميركي.

وبفارق كبير، أصبحت كندا الغنية بالطاقة الكهرومائية أكبر مورد للمعدن الأولي للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل 79% من إجمالي الواردات في أول 11 شهرًا من عام 2024.

ونشر وزير الابتكار الكندي فرانسوا فيليب شامبين على موقع X.com: "إن صناعات الصلب والألمنيوم الكندية تدعم الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة من الدفاع وبناء السفن والسيارات"، وفق التقرير.

وقال ترامب أيضًا، إنه في حين ستسمح الحكومة الأمريكية لشركة نيبون ستيل اليابانية للاستثمار في شركة US Steel (XN) ولن يسمح بأن تصبح هذه الحصة حصة أغلبية، قائلًا عن شركة يو إس ستيل: "الرسوم الجمركية ستجعلها ناجحة للغاية مرة أخرى، وأعتقد أنها تتمتع بإدارة جيدة".

وذكر التقرير، أن ترامب فرض خلال ولايته الأولى تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقًا العديد من الشركاء التجاريين إعفاءات من الرسوم الجمركية، بما في ذلك كندا والمكسيك والبرازيل. والمكسيك هي المورد الرئيسي لخردة الألومنيوم وسبائك الألومنيوم.

وفي وقت لاحق، تفاوض الرئيس السابق جو بايدن على ترتيبات حصص معفاة من الرسوم الجمركية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان. ولم يتضح على الفور من إعلان ترامب ما الذي سيحدث لتلك الإعفاءات وترتيبات الحصص.

وقال فرانسوا ليجولت رئيس وزراء مقاطعة كيبيك – في كندا - في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز: "تصدر مقاطعة كيبيك 2.9 مليون طن من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي 60% من احتياجاتها. فهل تفضل الحصول على الإمدادات من الصين؟".

"كل هذا يدل على أننا يجب أن نبدأ في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن وليس انتظار المراجعة المخطط لها في عام 2026. يجب أن نضع حدًا لهذا الغموض".

وارتفع استخدام طاقة مصانع الصلب إلى مستويات أعلى من 80% في عام 2019 بعد التعريفات الجمركية الأولية التي فرضها ترامب، لكنه انخفض منذ ذلك الحين حيث دفعت هيمنة الصين العالمية على القطاع أسعار الصلب إلى الانخفاض. تم إحياء مصهر للألمنيوم في ميسوري بسبب التعريفات الجمركية العام الماضي من قبل شركة Magnitude 7 Metals.

ولقد اشتكى الرئيس الأمريكي الجديد منذ فترة طويلة من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات بنسبة 10% أعلى كثيراً من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات بنسبة 2.5%. وهو يصرح مراراً وتكراراً بأن أوروبا "لن تقبل سياراتنا" في حين أنها تشحن الملايين منها غرباً عبر المحيط الأطلسي كل عام.

ويبلغ متوسط معدل التعريفات الجمركية المرجح للتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، مقارنة بنحو 12% للهند، و6.7% للبرازيل، و5.1% لفيتنام، و2.7% لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب كريس سوونجر، الرئيس التنفيذي لمجلس المشروبات الروحية في الولايات المتحدة، عن قلقه من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الصلب من شأنها أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض رسوم انتقامية على الويسكي الأمريكي ورفعها إلى 50%.