انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 161.98 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا، و 163.03 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.86 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش ، و 133.56 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.74 جنيه للشراء بتراجع قرشًا ، و 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.32 جنيه للشراء ، و 70.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.90 للشراء و 35.97 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة