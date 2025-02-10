الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

كتبت- دينا خالد:

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليسجل 243.5 نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر عام 2024، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

ويرجع ذلك، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%،.

وأضافت الإحصاء، أن ذلك جاء بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، مجموعة الفاكهة بنسبة 9.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%.