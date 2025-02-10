رئيس مصلحة الضرائب :نستهدف حصيلة 1.8 تريليون جنيه العام المالي الحالي

كتبت- داليا الظنيني:

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إنها أول سيدة تترأس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن ذلك كان تحديًا كبيرًا، مبينة أن الإنجازات التي تحققت منذ توليها المنصب على مدار عام وشهرين تؤكد جاهزية السيدات لهذا الدور.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالي الجاري 2024-2025 تبلغ تريليونًا و840 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023-2024، قائلة: "هذا هو المستهدف، وحتى الآن نجحنا في تحقيقه حتى شهر يناير 2025.

تابعت: "سجلنا زيادة بنسبة 40% كمعدل نمو عن الرقم المستهدف، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصلحة الضرائب".

وأوضحت، أن هذا المستهدف يشمل جميع أنواع الضرائب، سواء العامة أو غيرها".

وأشارت إلى أن حصيلة ضريبة الدخل زادت بنسبة 36%، بينما حققت ضريبة القيمة المضافة نموًا بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 41%، وهل كان له علاقة بالتضخم، عقبت قائلة: "جزء من هذه الزيادة ناتج عن التضخم، بينما يعود جزء آخر إلى زيادة الضرائب على السلع المستوردة، بالإضافة إلى وجود عدة عوامل أخرى ساهمت في هذه الزيادة، لكن بالطبع التضخم كان له دور في ارتفاعها".