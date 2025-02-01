بدءًا من اليوم.. حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات

كتبت- آية محمد:

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حظر تفعيل أي هواتف محمولة جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، خاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري.

وقد أوضح الجهاز للمستخدمين، طريقة التأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للهاتف المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني".

فإذا كان الرقم صحيحًا ويعمل على التطبيق، فهذا يؤكد مطابقته للمواصفات، أما إذا ظهر أن الرقم غير صالح، فهذا يؤكد أنه غير مطابق للمواصفات.

وقد نصح الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي هاتف جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما حذر التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا.

اقرأ أيضا:

كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟