انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقٌا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2597 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3338 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3895 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.