20% زيادة في الأسعار.. "فوانيس وزينة رمضان" بمنطقة الخيامية (صور)

كتبت وتصوير- دينا كرم:

على أرصفة شارع الخيامية بمنطقة الأزهر، تتراص الفوانيس بمختلف أشكالها، من الخشب المزين بقماش الخيامية ذات الطابع الرمضاني، إلى البلاستيك المزود بالأضواء والموسيقى، لتتداخل ألوان الزينة الورقية مع القماش برسوماته المبهجة، ليدخل البهجة في نفوس المارة التي آتت لترى ما هو الجديد هذا العام، وتسأل عن الأسعار وتختار ما يناسبها.

وقال سامح عمران، تاجر فوانيس بمنطقة الخيامية، الذي تحدث معه "مصراوي" خلال جولة بمنطقة الخيامية، أن الأسعار ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، نقارنة بالعام الماضي.

وأرجع عمران ذلك، نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعتها، بدءًا من الزجاج والصاج والخشب وحتى القماش والخيوط، بالإضافة إلى زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة.

وأضاف عمران ،أن الفوانيس البلاستيكية التي تغني وتضيء شهدت ارتفاعًا، حيث تتراوح أسعارها بين 120 إلى 350 جنيهٌا حسب الحجم والإمكانيات، وذلك لأنها تستورد من الخارج لذلك تأثرت بزيادة الجمارك.

وأشار عمران، إلى أن الفوانيس المصنوعة من الخشب ومغطاة بقماش الخيامية، تباع بأسعار تبدأ من 150 إلى 400 جنيه، كما ارتفعت الفوانيس التقليدية الذي تصنع من المعدن والزجاج بسبب زيادة تكلفة المواد الخام، حيث تبدأ أسعارها من 250 إلى 3000 جنيه حسب الحجم.

وقال يوسف سمير، أحد التجار، إن الزينة الورقية التي تعلق في الشوارع ارتفعت أيضًا، حيث زاد سعر فرع الزينة الورقي الذي يصل طوله إلى 25 متر إلى 25 جنيهًا هذا العام، بينما كان يباع بسعر 20 جنيه العام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار الورق.

وأضاف سمير، أن الديكورات الرمضانية بأشكال شخصيات "فنانيس" تبدأ أسعارها من 150 إلى 350 جنيهٌا حسب الحجم، وتبدأ أسعار عربة الفول وعربة الكنافة، من 250 إلى 600 جنيهٌا حسب الحجم.

وقال إبراهيم الحسيني، تاجر آخر، أن أكياس الزينه الورقيه أو المصنوعه من الخيامية بطول 10 مترات، مستقره عند نفس اسعار العام الماضي، حيث تتراوح أسعارها بين 7 إلى 10 جنيهات للكيس حسب الطول والنوع.

وأضاف إبراهيم، أن فروع الإضاءة المزينة بالهلال والنجوم شهدت زيادة ملحوظة، حيث تبدأ أسعارها من 200 جنيه، في حين تباع الفروع العادية بأسعار تبدأ من 60 إلى 80 جنيهًا حسب الإضاءة والتأثيرات البصرية.

وأشار سيد محمد، تاجر آخر إلى أن شكل الشمع المزخرف بعبارات "رمضان كريم"، ارتفع 5 جنيهات، حيث تتراوح أسعاره بين 25 و65 جنيهًا حسب الحجم.

وأضاف محمد، أن التابلوهات المزينة بالخيوط والتريكو شهدت زيادة 10 جنيهات، لأنها مصنوعة يدويا بالإضافة لارتفاع سعر القماش ، فيبدأ سعر التابلوه من 65 جنيهًا للقطعة، إلى 150 جنيهًا، والتابلوهات الخشبية تبدأ من 45 جنيها إلى 150 جنيهٌا.

وقال رمضان السيد، أحد تجار منطقة الخيامية، لمصراوي، إن أطقم الأكواب والأباريق المزينة برسومات رمضانية، ارتفعت لتبدأ أسعارها من 100 جنيه وتصل إلى 200 جنيه حسب عدد القطع في الطقم.

وأضاف أن، حافظات المناديل وسلات القمامة المزينه بأشكال رمضانيه أو المصنوعة من الخيامية، ارتفعت هي الأخرى لتبدأ أسعارها من 45 جنيها إلى 120 جنيها، حسب الحجم والتفاصيل في كل قطعة.

وأشار إلى أن العرائس القماش، بأشكال شخصيات مثل بكار وبوجي وطمطم تبدأ أسعارها من 50 إلى 100 جنيه، والمفارش المصنوعة من قماش الخيامية فيسجل سعر المتر 35 جنيهٌا.

وخلافًا للعام الماضي، حرص التجار هذا العام على عرض المنتجات الرمضانية مبكرًا، حيث يقول أحد التجار: "السنة اللي فاتت كنا بنبدأ نعرض من شعبان، لكن السنة دي بدأنا نعرض من رجب، عشان نستغل الموسم ونبيع."

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن التجار يرون أن الإقبال لا يزال موجودًا حتى وإن كان أقل من السنوات السابقة، حيث يعتمد كثيرون على الفوانيس والزينات القديمة لديهم، ويشترون فقط بعض القطع الجديدة لإضافة لمسة متجددة على ديكورات رمضان في منازلهم.