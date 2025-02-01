خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد وارتفاع الأسمنت والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، الحديد، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، الفول، الزيت، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

75 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت