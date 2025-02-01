سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2600 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3343 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31200 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.