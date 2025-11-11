إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

05:56 م 11/11/2025

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3673 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4722 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5510 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6297 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44080 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195836 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 314850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4125 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

