شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة

عادت أسعار الذهب لتحقيق قفزات مفاجئة من جديد مع بداية تعاملات اليوم، حيث افتتح اليوم على سعر 4116 دولار للأوقية، بينما اقترب مع منتصف اليوم من حاجز 4150 دولار.

جاء ذلك، مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الأساسية، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي رغم اقتراب مناقشة القرار الخاص بإنهاء الغلق غدا الأربعاء في مجلس النواب، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي في ظل عدم حسم قضية الإعفاءات الجمركية المرفوعة ضد ترامب، بحسب بيان لشعبة الذهب اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشعبة، إلى أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار مرة أخرى خلال الجزء المتبقي من عام ٢٠٢٥، مع انخفاض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الواضح في تقارير الوظائف والمستهلكين خلال الأسابيع الماضية، ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

وأضافت الشعبة، أنه من أسباب الارتفاع عودة انخفاض أسعار العملات الرقمية، مما زاد الاقبال على الملاذ الآمن مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض كان مدفوعا خلالها بجني الأرباح والاستقرار النسبي للوضع الجيوسياسي عالميا.

وساعد استمرار المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي في استمرار حفاظ الذهب على معدل متوسط أثناء موجة التصحيح الماضية، إلا أن دخول بنوك مركزية أخرى في موجات شراء جديدة مستغلة تراجع السعر أدى لدفع المؤشر للارتفاع من جديد، حيث يتوقع الخبراء والمحللون استمرار الارتفاع إلى قمم جديدة خلال الفترة القادمة، بحسب بيان الشعبة.



وعلى الصعيد المحلي، فقد انعكس الارتفاع العالمي على أسعار الذهب في السوق المحلى الذي يشهد حالة إقبال على اقتناء السبائك أدت إلى ظهور قوائم انتظار للتسليم.

وبحسب الشعبة، سجل سعر عيار 24 نحو 6314 جنيها للجرام، وعيار 21 نحو 5535 جنيها للجرام، وعيار 18 : 4735 جنيها للجرام.