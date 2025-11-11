إعلان

مبيعات محلية وعربية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:40 م 11/11/2025

المؤشر الرئيسي للبورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.41% عند مستوى 40261 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.97% عند مستوى 40427 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

