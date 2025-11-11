كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الاستمرار في إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لتصل إلى محافظتي الشرقية والإسماعيلية

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة من خطة مبادرة ازرع التي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة الإنتاجية و كنموذج متميز للحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي، حيث تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المبادرات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وانطلقت فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية.

وتستهدف المبادرة في محافظة الإسماعيلية زراعة ٣٢٨٠ فدانًا ضمن خطة شاملة لدعم صغار المزارعين وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بالمحافظة، من خلال توفير التقاوي عالية الجودة، والدعم الفني والإرشاد الزراعي، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج.

أما في محافظة الشرقية، فقد أطلق حازم الأشموني محافظ الشرقية المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"، والتي تستهدف زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح خلال الموسم الزراعي 2025 – 2026 وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور الاستاذ،أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الهيئة القبطية الانجيلية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع المدني، لدعم الفلاح المصري وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في الريف.

كما تهدف المبادرة إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية والشباب والمرأة الريفية من تنفيذ مشروعات زراعية منتجة، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن استدامة الموارد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وتستهدف مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع دعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في ست عشرة محافظة تمتد من البحيرة شمالًا وحتى أسوان جنوبًا، وذلك باستهداف زراعة نحو ٢٥٠ ألف فدان من القمح.

كما تم البدء في توزيع تقاوي القمح على المزارعين المستفيدين في المحافظات المستهدفة، بدعم يصل إلى نصف سعر التقاوي، إلى جانب توفير الدعم الفني، وتنفيذ مدارس حقلية للمزارعين لتطبيق أحدث الممارسات الزراعية وضمان تحقيق أفضل النتائج الإنتاجية.

وتؤكد الوزارة أن مبادرة ازرع تعد نموذجا تشاركيا فى العمل مع المجتمع المدني في تحقيق التنمية الزراعية،التى تعد محورا أساسيا للتنمية المستدامة ودعما لجهود الوزارة فى الحمايه الاجتماعيه من أجل التمكين والإنتاج من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعايه من صغار المزارعين.