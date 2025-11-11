

أعلنت شركة إنتلسيا، المتخصصة في خدمات تجربة العملاء وخدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لمضاعفة حجم فريق عملها في مصر ليصل إلى نحو 5000 موظف بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تنمية المهارات المصرية في مجالات تجربة العملاء والدعم الفني والخدمات الرقمية المتقدمة.



وبحسب بيان الشركة اليوم، فقد جاء التوقيع على المذكرة خلال مشاركتها في القمة العالمية للتعهيد التي استضافتها القاهرة يومي 9 و10 نوفمبر، بمشاركة صنّاع القرار وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل قطاعي التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.



وتأتي مشاركة إنتلسيا في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على التزام الشركة بدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي متعدد اللغات لخدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في الكفاءات المحلية والقدرات الرقمية المتقدمة.



وخلال فعاليات القمة، شارك كريم برنوسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إنتلسيا، في المائدة المستديرة الرئاسية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين، حيث استعرض قصة نجاح الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية للتوسع والنمو.