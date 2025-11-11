أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية ارتفاع صافي الإيرادات المجمعة 40.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.5 مليار جنيه مدعومة بالتعافي القوي في الكميات المباعة واستمرار تحسين تشكيلة المنتجات.

وبحسب بيان الشركة اليوم للبورصة المصرية، فإن صافي الربح قفز بنسبة 84.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى 659.2 مليون جنيه.

وخلال الربع الثالث، حافظت إيدينا على المسار المتصاعد في الكميات المباعة، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات المباعة ۹۷۲ مليون عبوة في الربع الثالث من عام ۲۰۲٥ بزيادة قدرها ١٧.٤% على أساس سنوي و7.3% على أساس ربع سنوي مقارنة بـ ۹۰۵ ملايين عبوة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

ويعكس هذا الأداء القوي تنامي الطلب واستمرار تعافي الاستهلاك بالتوازي مع ذلك، رافق نمو الأحجام تحسن في الشرائح السعرية، حيث ارتفع متوسط سعر العبوة إلى ٥.٦٥ جنيه مقابل ٤.٧٢ جنيه في الربع الثالث من عام ۲۰۲٤، مما يعكس مرونة المستهلكين وتكيفهم مع مستويات الأسعار الجديدة.

أما على مستوى القطاعات، فقد واصل قطاعي الكيك والمخبوزات تقديم أكبر مساهمة في إجمالي الكميات المباعة، بنمو سنوي بلغ 18.1% و16.3% على التوالي خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲٥.

كما حافظ قطاع البسكويت على أدائه الاستثنائي بنمو 72.2% على أساس سنوي، في حين سجل قطاع الحلويات وقطاع الويفر نموا بنسبة ٣٤.٩ و١٣.٦% على التوالي.