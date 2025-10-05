انكماش أداء القطاع الخاص بمصر للشهر السابع على التوالي

واصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر التباطؤ خلال شهر سبتمبر، مدفوعا بانكماش حاد في المبيعات الجديدة.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات المجموعة S&P Global في مصر إلى أن مستوى أداء القطاع الخاص لا يزال تحت الـ 50 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي.

ويعكس ذلك المزيد من التراجع في ظروف الأعمال التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، وانخفاض أكبر في الإنتاج إلى جانب توقف نمو العمالة.

ومع ذلك، كان التدهور العام في ظروف التشغيل متواضعًا فقط في حين استفادت الشركات من تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأشار مؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض الطلبات الجديدة الواردة بأسرع وتيرة في 5 أشهر معدلات التوظيف تبقى دون تغيير على نطاق واسع بعد شهرين من الزيادة انخفاض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات في مصر قراءة أقل من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، مما أشار إلى مزيد من التراجع في ظروف الأعمال التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر.

وكانت آخر قراءة للمؤشر، والتي بلغت 48.8 نقطة، هي الأدنى في ثلاثة أشهر، بانخفاض عن 49.2 نقطة سجلها في شهر أغسطس.