بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : آية محمد

06:09 م 10/10/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 10-10-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3563 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4581 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5345 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6108 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61080 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189958 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 3979 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

