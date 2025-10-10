انخفضت 110 جنيهات.. لماذا هبطت أسعار الذهب بعد تحقيقها أرقام قياسية؟



هبط سعر الذهب بنحو 110 جنيهات على مدار يومين، بعد ارتفاعات كبيرة ومتتالية، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 5335 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقارنة 5445 جنيها في بداية تعاملات أمس الخميس.

ويقول لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة الانخفاض العالمي بسبب الأحداث الجيوسياسية وبعد أنباء وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف منيب، أن أسعار الذهب العالمية دائما تشهد ارتفاعات بسبب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية حيث الذهب هو الوسيلة الأفضل لحفظ قيمة الأموال ولكنه لا يحقق عائد دوري.

وأشار منيب، إلى أنه بمجرد تداول أنباء وقف الحرب بدأ المستثمرون في بيع الذهب لشراء سندات وأوعية إدخارية ذات عائد دوري.

واتفق معه، نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بعد أنباء وقف الحرب في غزة.

وقبل عودة أسعار الذهب للانخفاض، سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في تاريخه عند 4044 دولارا للأوقية، مدفوعًا بتزايد الإقبال على الملاذات الامنة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عالميًا اليوم نحو 4004 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر إلى 4070 دولارا، بينما قفزت الأسعار الفورية بأكثر من 52% منذ بداية العام.

وفي مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5445 جنيها، وهو أعلى مستوى قياسي له متأثرا بالصعود العالمي وتزايد الطلب المحلي على المعدن النفيس.