انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

11:25 ص 01/10/2025

العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و 13.05 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.58 جنيه للشراء ، و 127.16 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.14 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.97جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و 67.68 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 156.18 جنيه للشراء، بتراجع 45 قرشًا ، و 156.95 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.

العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحرينى

