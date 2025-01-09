مذكرة بين "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا" العالمية لإطلاق عملياتها وتأسيس مقر إقليمي لها في مصر

كتبت- آية محمد:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على مذكرة تفاهم مع شركة "كونيكتا مصر لخدمة العملاء"، التابعة لمجموعة "كونيكتا" الإسبانية العالمية العاملة في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لإطلاق عملياتها وتأسيس مقر إقليمي لها في مصر.

وبحسب بيان من إيتيدا اليوم شهد توقيع مذكرة التعاون الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذى لمجموعة "كونيكتا" العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستطلق مجموعة "كونيكتا" عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة، ليكون مركزًا إقليميًا لخدماتها التي ستغطي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتخطط المجموعة لاستثمار حوالي 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة تشمل حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والدعم الفني، وخدمات العملاء متعددة اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية).

كما ستقوم شركة "كونيكتا" بإقامة أول مركز عالمي لها للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، حيث تخطط الشركة لنقل المعرفة والخبرات للكوادر المصرية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي "Conversational AI"، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات الناشئة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس أجندة أولوياتها، ضمن 4 قطاعات تستهدفها في خطط الإصلاح الهيكلي، تتضمن أيضاً الصناعة، والزراعة، والسياحة، مُشيرًا إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية في هذا القطاع، أهمها العنصر البشري الذي أثبت تميزه به".

وأضاف "لدينا شباب واعد، رأيته بنفسي في زيارات متعددة لمراكز خدمات التعهيد، وكنت فخورًا بهذا الشباب المصري المتميز".

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إقبال الشركات العالمية على إقامة مراكز لها في مصر لتقديم الخدمات الرقمية المتطورة لعملائها حول العالم؛ يعكس مكانة مصر كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية والتعهيد وأحد أبرز المقاصد المفضلة للشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة الواعدة.

وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ "إيتيدا" إن هذا التعاون سيسهم في توفير فرص عمل متنوعة تشمل تعهيد العمليات التجارية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسي، مع التزام الهيئة بتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم خطط التوسع في مراكز الخدمات العالمية.

وقال نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونيكتا: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'إيتيدا' التزامنا بالابتكار والتعاون لدفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونهدف من خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في مصر، إلى تقديم حلول رقمية متطورة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير قوى عاملة ماهرة سيكون لها دور في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وتجربة العملاء على مستوى العالم.

وقال أحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إننا سنبدأ عملياتنا في مصر، وسيتم التنسيق بشأن استراتيجية التوسع خلال الزيارة الحالية لوفد المجموعة إلى مصر.