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بتكوين تواصل التراجع مسجلة 93 ألف دولار

04:06 م الخميس 09 يناير 2025

بتكوين

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كتبت- آية محمد:

واصلت العملة الرقمية بتكوين التراجع بنسبة 1.95% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 93.29 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

كانت البتكوين وصلت إلى نحو 108 ألف دولار قبل نهاية العام الماضي قبل أن تتذبذب صعودا وهبوطا فوق وتحت الـ100 ألف دولار.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 62 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بتكوين" إلى أكثر من 1.826 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.

بتكوين العملة الرقمية
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