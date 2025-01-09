كيف تستعلم عن المحافظ الإلكترونية المسجلة برقمك القومي؟

كتبت- آية محمد:

يتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاستعلام عن "المحافظ الإلكترونية" للتعرف على المحافظ المسجلة باسم المستخدم على مدار اليوم من خلال التطبيق، كذلك إمكانية إلغائها.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، ويمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

في السطور التالية يعرض مصراوي خطوات التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- ثم اختر خدماتي.

5- وقم بالضغط على المحافظ الإلكترونية.

6- قد يتم إرسال رسالة قصيرة قبل تنفيذ طلبك على رقم التليفون المسجل بالتطبيق.

7- ثم اضغط على الاستمرار

8- وادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

9- ثم اضغط على تأكيد، وستظهر لك رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

10- اضغط على تم، وستظهر لك جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

في حالة وجود محفظة إلكترونية لا ترغب في استخدامها يمكنك تقديم طلب لإلغائها، وتتوفر هذه الخدمات للمستخدمين المسجلين في التطبيق فقط.