لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف تستعلم عن المحافظ الإلكترونية المسجلة برقمك القومي؟

03:26 م الخميس 09 يناير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

يتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاستعلام عن "المحافظ الإلكترونية" للتعرف على المحافظ المسجلة باسم المستخدم على مدار اليوم من خلال التطبيق، كذلك إمكانية إلغائها.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، ويمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

في السطور التالية يعرض مصراوي خطوات التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- ثم اختر خدماتي.

5- وقم بالضغط على المحافظ الإلكترونية.

6- قد يتم إرسال رسالة قصيرة قبل تنفيذ طلبك على رقم التليفون المسجل بالتطبيق.

7- ثم اضغط على الاستمرار

8- وادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

9- ثم اضغط على تأكيد، وستظهر لك رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

10- اضغط على تم، وستظهر لك جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

في حالة وجود محفظة إلكترونية لا ترغب في استخدامها يمكنك تقديم طلب لإلغائها، وتتوفر هذه الخدمات للمستخدمين المسجلين في التطبيق فقط.

المحافظ الإلكترونية الرقم القومي تطبيق My NTRA
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر