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خطوات وطريقة الاستعلام عن أرقام الهاتف المسجلة برقمك القومي

01:47 م الخميس 09 يناير 2025

تعبيرية

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

يتيح تطبيق " My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إمكانية الاستعلام عن أرقام الهاتف المسجلة برقم العميل القومي من خلال خدمة "أرقامي" التي تعد ضمن خدمات كثيرة يقدمها.

وخدمة "أرقامي" تتيح للمستخدم معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات الاتصالات الأربعة في مصر.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الأرقام المملوكة لك لدى جميع الشركات:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- ثم اختر خدماتي.

5- وقم بالضغط على أرقامي.

6- واضغط على استعلام.

7- ثم ادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- واضغط على تأكيد، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على تم، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.

وهذه الخدمة متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في التطبيق.

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الاستعلام عن أرقام الهاتف تطبيق My NTRA أرقام الهاتف المسجلة برقمك القومي
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