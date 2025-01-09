تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في ديسمبر لـ 24.1%

كتبت- دينا خالد:

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.1% خلال ديسمبر الماضي مقابل 25.5% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني تباطؤ معدل التضخم أن وتيرة أسعار السلع والخدمات زادت في ديسمبر بوتيرة أقل من الشهر السابق له.

وأضاف المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 0.0% لشهر ديسمبر 2024 دون تغيير، مقابل -0.1 لشهر نوفمبر السابق له.

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره 1.7%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.0%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.6%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 3.2%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.1%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 0.4%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.7%.