تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% في ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% لشهر ديسمبر 2024 مقابل 25% لشهر نوفمبر 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7) نقطة لشهر ديسمبر 2024.

وأرجع الإحصاء هذا التراجع، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

وبحسب الإحصاء، جاء هذا التراجع على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 3.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.2%.