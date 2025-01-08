زيادة 5 جنيهات في "ميجا آيسكريم".. أسعار منتجات "دولسي" بعد ارتفاعها

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة "دولسي" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الآيس كريم بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها من الايس كريم بقيمة تتراوح بين جنيهين و5 جنيهات.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر آيس كريم "كيمو ميجا" إلى 20 جنيها، مقابل 16 جنيها قبل الزيادة، بزيادة 5 جنيهات.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر " ميني أوريو استيك" إلى 15 جنيها مقابل 10 جنيهات قبل الزيادة، وميني "كيت كات ستيك" إلى 15 جنيها مقابل 10 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

ورفعت الشركة "دولسي صوص استيك" إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات، بزيادة جنيهين، وارتفع سعر كونو كادبوري 25 جنيها مقابل 20 جنيها قبل الزيادة.

ودولسي هي واحدة شركات إنتاج الآيس كريم في مصر، وتتبع شركة "Nestle"، حيث دخلت السوق المصري للآيس كريم في عام 1988.