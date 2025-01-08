سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، نظرا أن أمس الثلاثاء كان إجازة رسمية بالبنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية،

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء و 50.66 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.57 جنيه للشراء ، و 50.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

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