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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8 يناير

02:46 م الأربعاء 08 يناير 2025

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4275 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4323 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3782 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3242 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30256 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21
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