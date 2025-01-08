وزير الاتصالات يشهد تخريج أكثر من 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية ETA

كتبت- آية محمد:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل تخريج أكثر من 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية ETA التى تم إطلاقها بالتعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوي.



ووفق بيان للوزارة اليوم، أن هذا التدريب يهدف إلى بناء قدرات الطلاب والخريجين فى تخصصات التقنيات المتقدمة، مثل: تكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والبيانات الضخمة، وشبكات البيانات، وغيرها من التخصصات التقنية. وتأهيل المتدربين لاجتياز اختبارات الاعتماد الدولية من شركة هواوي.

و قد تم إطلاق الاكاديمية فى مارس 2024، وتستهدف الأكاديمية تدريب 15 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقال عمرو طلعت، على أن إطلاق أكاديمية المواهب المصرية يأتي اتساقًا مع الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف بناء مجتمع رقمي انطلاقًا من اهمية اعداد جيل من الكفاءات المتعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى حرص الوزارة على التوسع في البرامج التدريبية والتعاون فى تنفيذها مع الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المتدربين من اكتساب تدريب تقني وتطبيقى وخبرات من الشركات العالمية.



وأشاد طلعت، بالتخصصات التكنولوجية فى برامج التدريب بالأكاديمية وخطة المعهد القومى للاتصالات للزيادة والتنوع فى هذه التخصصات، مضيفا أنه يتم إتاحة محاور متعددة فى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة تشمل صقل المهارات التقنية وإتاحة التدريب العملي بالتعاون مع الشركات بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية لتعزيز قدرات الشباب واكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل العالمى.



وردًا على سؤال إتاحة البرامج التدريبية للمعهد القومى للاتصالات فى مراكز إبداع مصر الرقمية، أكد طلعت، على أنه قام بمراجعة الخطة التدريبية لعام 2025 مع رئيس المعهد، ووجه بإتاحة كافة برامج المعهد التدريبية فى كافة مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات.



وقال أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، أن أكاديمية المواهب المصرية إن المعهد القومى للاتصالات يضم 12 أكاديمية دولية تقدم برامج تدريبية متخصصة، أبرزها شراكة المعهد مع شركة هواوى، وقد أثمرت هذه الشراكة عن تدريب واعتماد 1,500 مدرب، وإنشاء أكثر من 110 أكاديميات داخل الجامعات المصرية، مما أسهم فى تدريب حوالى 45,000 متدرب.



وأضاف أن هذا التعاون يشمل إنشاء أكاديمية متخصصة فى الألياف الضوئية، إلى جانب منح المعهد حق الوصول إلى منصة هواوي للمواهب.







