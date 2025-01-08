أمان القابضة تغلق الإصدارين الأول والثاني لسندات التوريق بإجمالي ٢.٥ مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أمان القابضة عن إغلاق الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق في ديسمبر 2024، بعد أن نجحت في جمع مبلغ قدره يقارب 2.5 مليار جنيه حيث تم تقسيم الإصدار إلى فئتين، هما التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء.

قال علي المورالي، رئيس قطاع المالية في أمان القابضة، قائلاً في بيان للشركة اليوم، " إنه منذ مطلع عام 2024 قد حققت الشركة إصدارات ناجحة، حيث تمكنّا من إتمام إصدارت لهذا العام بإجمالي سندات مصدرة تبلغ حوالي 4.84 مليار جنيه ، مما يعكس حجم النشاط الكبير الذي تشهده أمان القابضة في سوق سندات التوريق".

وأضاف "تمكنا من استقطاب تمويلات ضخمة في كافة فئات السندات، بدءًا من التمويل الاستهلاكي التي بلغت قيمته الإجمالية 3.42 مليار جنيه، وصولاً إلى تمويل المشروعات الذي يخدم احتياجات القطاع الخاص بإجمالي 1.42 مليار جنيه. هذا النجاح هو شهادة على قوتنا المالية ومدى التزامنا بتحقيق أهدافنا التوسعية في السوق المصري."

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إنه منذ انطلاق برنامج السندات، نجحنا في إصدار إجمالي بلغ 9 مليارات جنيه حتى الآن حيث عد هذه الإصدارات المتتالية دليلاً على التزامنا بتحقيق نمو مستدام، والمساهمة الفعالة في تطوير القطاع المالي في مصر.

"وسنواصل خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، والاعتماد على سوق أدوات التمويل لتعزيز الشفافية المالية ودعم القطاع المصرفي، بما يواكب تطلعات الاقتصاد المصري ويساهم في استقرار الأسواق المالية وفق مغازي".

قامت شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب للإصدار الأول كما قامت شركة سي آي كابيتال كانت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب للإصدار الثاني ، فيما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدارين.