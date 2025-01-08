كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4280 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3745 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3210 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2497 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1783 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133123 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29960 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38 % إلى نحو 2646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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