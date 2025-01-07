ثروات 7 مليارديرات عرب تقفز 5.5 مليار دولار في 2024

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت ثروات 7 أثرياء عرب بنحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي لتسجل 67.65 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب بيانات مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.

كانت أكبر زيادة خلال العام الماضي من نصيب رجل الأعمال الإماراتي، عبد الله الغرير بواقع 2.4 مليار دولار يليه الأمير وليد بن طلال، بزيادة نحو 1.15 مليار دولار.

وزادت ثروة الملياردير الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي بنحو 850 مليون دولار، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بنحو 750 مليون دولار، وعلى نحو أقل ارتفعت ثروة أخيه ناصف ساويرس بنحو 560 مليونًا.

كان التراجع الوحيد من نصيب رجل الأعمال السعودي محمد عمودي والذي انخفضت ثروته بنحو 255 مليون دولار، فيما استقرت ثروة سليمان الحبيب.

وفيما يلي القائمة الكاملة لثروات المليارديرات العرب:

الوليد بن طلال: 15.9 مليار دولار

سليمان الحبيب: 11.6 مليار دولار

عبد الله الغرير: 9.05 مليار دولار

محمد العمودي: 8.82 مليار دولار

ناصف ساويرس: 8.59 مليار دولار

يوسف علي: 6.97 مليار دولار

نجيب ساويرس: 6.85 مليار دولار