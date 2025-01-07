كيف تعاملت البترول مع انفجار غاز الخانكة ووفرت إمدادات البوتاجاز للقاهرة؟

كتبت- دينا كرم:

ما إن وقع انفجار غاز الخانكة حتى سارعت وزارة البترول والثروة المعدنية، للعمل على توفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلى القاهرة، خاصة وأن خط مسطرد – الهايكستب خط رئيسي لإمداد مناطق كبيرة بالقاهرة بغاز البوتاجاز.

ووفرت الوزارة إمدادات البوتاجاز لكافة المناطق المتضررة عبر خط بوتاجاز السويس-القطامية، ليتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، وفق ما أعلنت وزارة البترول في بيان لها صباح اليوم.

كيف سيطرت الأجهزة على انفجار غاز الخانكة؟

كان انفجار وحريق هائل شب في خط نقل البوتاجاز مسطرد - الهايكستب بعد تعرضه للكسر نتيجة اصطدام لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلاً بدون تصاريح مسبقة عند مدينة الخانكة بالقرب من طريق القاهرة-بلبيس الصحراوي.

ودفعت وزارة البترول بسيارات نيتروجين مجهزة للعزل عبر شركة بتروجت، وفرق الإصلاح التي بدأت العمل على ترميم الخط فور السيطرة على الحريق وتبريده بشكل كامل.

واتخذت الوزارة إجراءات طوارئ عاجلة للتعامل مع الحادث، شملت عزل الخط وصمامات التغذية، وتغطية وصلة بطول 7 كم لتقليل تأثير الاشتعال، والعمل على تصفية المنتج المتبقي من الخط، كما انتقلت قيادات الوزارة وهيئة البترول إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة وسرعة توفير المتطلبات اللازمة.

كانت غرفة عمليات محافظة القليوبية، تلقت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، خبرا يفيد بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركة أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصة تابعة لشركة أنابيب البترول ما أدى إلى احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر.

وبحسب بيان محافظة القليوبية، فقد جرى غلق المحابس العمومية، قبل البدء في مرحلة التبريد وتعامل المختصين من وزارة البترول لتصليح الخط المتضرر.

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