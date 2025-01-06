سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-1-6 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2025-1-6 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2025-1-6 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4277 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3743 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3208 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2495 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1782 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 133034 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 29940 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا