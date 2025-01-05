لا زيادة في أسعار البترول والكهرباء.. وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطن وهناك زيادة في المخططات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال كجوك، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأشار وزير المالية أن العام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات للتحول لمصادر طاقة أقل تكلفة للمواطنين بجانب خفض تكلفة الإقراض التي ستنعكس على التضخم وخفض أسعار السلع

وشدد الوزير، على أن إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل سيحقق وفرًا دولاريًا في عمليات استيراد الغاز، متابعًا: "أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".

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