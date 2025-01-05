خدمات النقل والشحن تتصدر قائمة مؤشرات القطاعات خلال آخر 3 أشهر.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية بعد أن سجل ارتفاعًا بمعدل 21.1% خلال الربع الأخير 2024؛ وفق بيانات التقرير الربع السنوي للبورصة المصرية.



ويضم قطاع خدمات النقل والشحن 3 شركات هم القناة للتوكيلات الملاحية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس).

فما الأسباب؟

أرجع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بالشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تصدر قطاع خدمات النقل والشحن مؤشر القطاعات خلال الربع الأخير بدعم حدوث طفرات سعرية في أسهم القطاع خلال تلك الفترة .



وأشار إلى أن ربحية القطاع خلال الفترة الماضية تعكس زيادة التفاؤل بوجود أحداث جديدة على مدار الفترة المقبلة سواء عمليات استحواذ أو صفقات.



وأكد أن تداول مثل تلك الأخبار خلال الآونة الماضية ساهمت في حدوث تلك الزيادة السعرية للأسهم.



مؤشرات أهم الشركات

سجل سهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية صعوداً من 20.60 جنيه -خلال جلسة 1 أكتوبر 2024- ليغلق مع جلسة 31 ديسمبر عند سعر 29.50 جنيه للسهم.



وسجل سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تراجعًا طفيفًا من 22.55 جنيه - خلال جلسة 1 أكتوبر 2024- ليغلق مع جلسة 31 ديسمبر عند سعر 22.54 جنيه للسهم.



وسجل سهم شركة المصرية لخدمات النقل ( ايجيترانس) صعودًا من 4.41 جنيه -خلال جلسة 1 أكتوبر 2024- ليغلق معد جلسة 31 ديسمبر 2024 عند سعر 5.28 جنيه للسهم.



وأوضح غنيمة في حديثه مع مصراوي، أن نمو أسعار الأسهم جاء مدعومًا باعتماد معظم شركات القطاع عوائد دولارية؛ لذلك التحركات السعرية لسعر الصرف انعكست بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركات.



وتوقع أن يستمر قطاع خدمات النقل والشحن في تحقيق معدلات نموًا خلال الربع الأول من العام الحالية، معربًا أن تصدره للقائمة مؤشرات القطاعات خلال الربع الأول من 2025 يتوقف على حدوث أحداث جوهرية داخل شركات القطاع.

