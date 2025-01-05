718 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية في 10 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات المالية غير المصرفية ( أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ 718 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من 2024.

وأضافت الهيئة في تقرير صادر لها اليوم، أن هذه التمويلات تراوحت بين 397.4 مليار جنيه إصدارات أسهم، و31.5 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و88.4 مليار جنيه لقيمة عقود التأجير التمويلي،و76.7 مليار جنيه لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بجانب 47.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و55.8 مليار جنيه لقيمة الأوراق المخصمة، و20.9 مليار جنيه لقيمة التمويل العقاري، وفق تقرير الهيئة.

وأوضح التقرير أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أكتوبر 2024 بلغت 2.86 تريليون جنيه، وقيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024 بلغت 73.7 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات التقرير حول أول 10 شهور من 2024 بالنسبة لقطاع التأمين، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.1 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 18.7 مليار جنيه.