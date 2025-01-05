بداية من اليوم .. استئناف خدمات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة بتروتريد، اليوم الأحد، استئناف خدمات السداد الإلكتروني لفواتير الغاز الطبيعي، ابتداءا من الساعه 12 صباحا، وذلك بعد توقفها مؤقتًا منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

وأوضحت الشركة، أن هذا التوقف المؤقت جاء بسبب انتهاء العام المالي وأعمال الجرد السنوي، مؤكدة استمرار خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع خلال فترة التوقف.

إبلاغ قراءات عداد الغاز

وتتيح شركة بتروتريد تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي شهريًا من يوم 1 إلى يوم 27 شهريا وذلك ، عبر الطرق التالية:

الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 17169.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) عبر الرقم الأرضي: 09000727 أو المحمول: 5727.

تحميل تطبيق "بتروميتر" المتاح على منصات جوجل بلاي وأبل ستور.

عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة بتروتريد.

طرق السداد المتاحة

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

خدمة الدفع فوري.

خدمة الدفع Bee

خدمة أمان.

خدمات البريد المصري.

خدمة ضامن.

الأهلي ممكن.

مصاري.

المحفظة الذكية بنك مصر.

فودافون كاش.

ولإدخال القراءة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى الصفحة الرئيسية - اختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية - ثم اختار إدخال قراءة الغاز.

ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط "عرض".

وفي صفحة إدخال قراءة إدخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الأسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.