أبوالمكارم: 3.8 مليار دولار صادرات مستهدفة من منتجات للبلاستيك والمطاط بنهاية 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3.8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة في المعارض المحلية والخارجية والتوسع في إرسال البعثات التجارية.

جاء ذلك وفق البيان المرسل اليوم، الخاص بقرب انعقاد فعاليات معرض "أفروبلاست"، المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وأوضح أبو المكارم، أن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعي الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة في مختلف التخصصات. هذا القطاع يمثل القاطرة التي تُحرك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، حيث تُعد منتجاتها من السلع الوسيطة والمدخلات الاساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.