لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أبوالمكارم: 3.8 مليار دولار صادرات مستهدفة من منتجات للبلاستيك والمطاط بنهاية 2025

11:22 ص الأحد 05 يناير 2025

المهندس خالد أبوالمكارم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3.8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة في المعارض المحلية والخارجية والتوسع في إرسال البعثات التجارية.

جاء ذلك وفق البيان المرسل اليوم، الخاص بقرب انعقاد فعاليات معرض "أفروبلاست"، المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وأوضح أبو المكارم، أن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعي الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة في مختلف التخصصات. هذا القطاع يمثل القاطرة التي تُحرك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، حيث تُعد منتجاتها من السلع الوسيطة والمدخلات الاساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.

خالد أبوالمكارم صادرات منتجات للبلاستيك والمطاط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري