" قطاع الأعمال العام " تبحث زيادة صادرات لشركة القابضة للغزل والنسيج وتعظيم العوائد

كتبت- أمنية عاصم:

ناقش محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سبل تطوير عمليات البيع والتسويق لشركة ECH الذراع التجاري للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والشركات التابعة لها، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

وجاء ذلك خلال عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وفق بيان.

واستعرض الوزير، أحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، والتي تضمنت مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات التطويرية المستهدفة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأكد شيمي، على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تعزيز مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة فرص تسويقه بكفاءة عالية؛ بما يعكس ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج للنهوض بأداء الشركات وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وشدد على تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة في السوق العالمية

وتعد شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) الذراع التجاري للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمسؤولة عن إدارة أنشطة المبيعات والتسويق للشركات التابعة لها.