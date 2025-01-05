"وزير قطاع الأعمال العام": ندرس التوسع في فنادق 3 نجوم منها بالمحافظات

كتبت- أمنية عاصم:

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الاستمرار في تحديث وتطوير الأصول الفندقية، وتحسين وتنويع البرامج والخدمات السياحية مع الاهتمام برفع مستوى وجودة الخدمات بما يتناسب مع معايير الضيافة العالمية، ودراسة التوسع في فنادق 3 نجوم خاصة في المحافظات، ومواصلة مشروعات إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماتها العريقة (عمر أفندي، وصيدناوى، وبيوت الأزياء والراقية/هانو).

وجاء ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم، خلال زيارة الوزير، أمس للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تفقد سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، وعقد اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود وتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة ومتابعتها بشكل دوري على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد.

وأشار إلى الحرص على تعزيز الدور الذي تلعبه الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع التجارة الداخلية، كما تم مناقشة استراتيجيات العمل المستقبلية وسبل تحسين أداء الفنادق والمرافق السياحية التابعة، والأسلوب الأمثل لاستغلال الأصول المملوكة للشركات والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الوزير، الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال وإجراءات الطرح الخاص باختيار إحدى شركات الإدارة العالمية لإدارته، إضافة إلى متابعة مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم، والخطوات الجارية لتطوير فندق النايل ريتز كارلتون، كما تم استعراض مستجدات مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنتاج الخشب البلاستيكى.