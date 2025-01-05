سعر الذهب اليوم يرتفع ببداية التعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2504 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3219 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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