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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

03:53 ص الأحد 05 يناير 2025

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

2025-1-5 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4292 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3219 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2504 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1788 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 133479 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30040 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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