لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

10:26 ص السبت 04 يناير 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تراوحت بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تراوحت بين 4.5 و 9.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأبيض تراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تراوحت بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي تراوح بين 4 و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية تراوحت بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب تراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تراوحت بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي تراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي تراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي تراوح بين 30 و45 جنيهًا.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
75 جنيها لكيلو البلطي...أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

إعلان

إعلان

أول تعليق من "الشرع" على الاشتباكات مع الجيش اللبناني على الحدود
مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا