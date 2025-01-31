عيار 21 يتخطى 3900.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2610 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3356 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3915 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 2805 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.