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الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه بالأسواق العالمية

09:12 م الخميس 30 يناير 2025

أسعار الذهب

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حققت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مستوى قياسي جديد، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 2795 دولارًا للأوقية، في ظل زيادة الطلب على المعدن الأصفر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس بتثبيت أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة الذعر التي أتنابت البورصات العالمية خاصة أسهم قطاع التكنولوجيا، بعد ظهور تطبيق ديب سيك الصيني الذي يهدد عرش عمالقة شركات التكنولوجيا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25 - 4.5 في المئة، في حين قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوجهات النقدية المتباينة.

ويرى محللون وفقا لوكالة أنباء رويترز، أن تسجيل الذهب مستوى تاريخياً جديداً يعود إلى تصاعد التوقعات بشأن السياسات النقدية، إذ يراهن المستثمرون على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأوروبية، بينما يظل الفيدرالي الأميركي متحفظاً في تحركاته المقبلة.

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت الأضواء خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون أي إشارات من البنوك المركزية بشأن توجهاتها النقدية، والتي قد تؤثر على تحركات الأسواق المالية وسعر المعدن النفيس.

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