آخر جلسات الأسبوع .. المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بالختام

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.40% إلى مستوى 30010 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.



وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 134.49 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.68 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 148.18 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.83% إلى مستوى 29891 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.









